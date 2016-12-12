Похитители находкинских автомобилей проведут три года в колонии

Как установили следователи, мужчины приехали из Хабаровска в Находку и вступили в сговор с криминальной компанией. Уголовные дела в отношении других фигурантов выделены в особые производства. Всего за одни сутки, в ночь с 14 на 15 апреля, приезжие воры похитили две автомашины марки Toyota Prius стоимостью 480 000 рублей и 650 000 рублей и одну автомашину марки Toyota Corolla Fielder стоимостью 500 000 рублей.