Похитители находкинских автомобилей проведут три года в колонии

Posted 12 декабря 2016, 08:37
Published 12 декабря 2016, 08:37
Modified 17 сентября 2022, 10:21
Updated 17 сентября 2022, 10:21
В Находке судебный вердикт был вынесен сегодня в отношении граждан Таджикистана, укравших несколько автомобилей подряд. Следующие три года преступники проведут в колонии общего режима.
Как установили следователи, мужчины приехали из Хабаровска в Находку и вступили в сговор с криминальной компанией. Уголовные дела в отношении других фигурантов выделены в особые производства. Всего за одни сутки, в ночь с 14 на 15 апреля, приезжие воры похитили две автомашины марки Toyota Prius стоимостью 480 000 рублей и 650 000 рублей и одну автомашину марки Toyota Corolla Fielder стоимостью 500 000 рублей.
Как рассказала журналисту РИА «Восток-Медиа» старший помощник прокурора Находки Анастасия Пикульская, схема совершения преступлений была одинаковой – фигуранты дела вскрывали автомобиль, извлекали блок «смарткей», передавали его соучастнику, который с помощью специального прибора перенастраивал программу, чтобы можно было запустить двигатель. После этого преступники устанавливали блок обратно в автомобиль, запускали двигатель и похищали транспортное средство.
Суд признал граждан Таджикистана виновными и назначил им наказание в виде 3 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Все похищенные машины были возвращены законным владельцам.
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