Хабаровчане высказались против отмены двух троллейбусных маршрутов

Posted 14 декабря 2016, 01:55
Published 14 декабря 2016, 01:55
Modified 15 декабря 2023, 06:46
Updated 15 декабря 2023, 06:46
Как показали результаты опроса, который прошёл в группе «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте», жители дальневосточной столицы недовольны отменой двух троллейбусных маршрутов — № 2 и 5. На момент подготовки материала наиболее близкий им вариант ответа выбрали 1 043 человека. Подавляющее число опрошенных горожан считают, что троллейбусы городу нужны, но электротранспорт и вся система нуждаются в модернизации — это отметили 423 человека.
Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», троллейбусы маршрутов № 2 и 5 перестали работать в Хабаровске с понедельника, 12 декабря. Руководство трамвайно-троллейбусного управления посчитало их убыточными и пустило машины по более выгодному первому маршруту. По мнению исполнительного директора предприятия Николая Илющенко, заменить закрытые троллейбусные маршруты смогут автобусы. Принятыми мерами в ТТУ хотят проверить востребованность «рогатых».
В комментариях под опросом мнения хабаровчан разделились. Так, горожанка Виктория Черникова была крайне возмущена отменой маршрутов — по словам девушки, теперь она вынуждена с пересадками добираться до нужного ей места на автобусах. Однако большинство комментаторов с ней не согласились — они считают, что троллейбусы медленные, холодные, а проезд в них при этом стоит так же, как и в других видах общественного транспорта.
«Пусть те, кому очень нужны эти троллейбусные маршруты, к нам обращаются — мы рассмотрим все жалобы. Такие меры мы приняли как раз-таки, как индикатор, востребованы ли эти троллейбусы. Загрузка была по маршрутам № 2 и 5 очень небольшая. Сейчас посмотрим на реакцию людей, жалобы обработаем и соберёмся с желающими, если в этом будет необходимость. Не исключено, что троллейбусы вернём, но скорректируем расписание их движения — такой опыт уже есть», — сказал корреспонденту агентства начальник управления транспорта администрации города Сергей Суковатый.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» уже сообщало, что трамвайно-троллейбусное управление признали банкротом летом этого года. Заявление о принятии такого решения руководство предприятия подало в начале декабря 2015 года. Причиной к началу процедуры послужили крупные долги транспортников. Недавно конкурсный управляющий ТТУ Владимир Игнатов представил оценку инвентаризации имущества предприятия. На балансе должника на 1 августа этого года значилась сумма в 783,76 миллиона рублей основных средств, а также на 17,12 миллиона — товарно-материальных ценностей. В сумме это больше 800 миллионов рублей. При этом претензии кредиторов, вынесенные в конце октября, оценивались в 215 миллионов рублей.