Хабаровчане высказались против отмены двух троллейбусных маршрутов

«Пусть те, кому очень нужны эти троллейбусные маршруты, к нам обращаются — мы рассмотрим все жалобы. Такие меры мы приняли как раз-таки, как индикатор, востребованы ли эти троллейбусы. Загрузка была по маршрутам № 2 и 5 очень небольшая. Сейчас посмотрим на реакцию людей, жалобы обработаем и соберёмся с желающими, если в этом будет необходимость. Не исключено, что троллейбусы вернём, но скорректируем расписание их движения — такой опыт уже есть», — сказал корреспонденту агентства начальник управления транспорта администрации города Сергей Суковатый.