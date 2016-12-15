В Хабаровском крае тигрица убила обидчика своего детёныша

Собеседник отметил, что тигрица была значительно крупнее, опытнее и старше обидчика — с ней он тягаться просто не смог. Самка специально не охотилась на молодую особь — она просто защищала своё потомство. Ситуация вышла достаточно «бытовой». Но, несмотря на это, происходят такие конфликты не часто. Егорушкин поделился, что, например, тигрицы между собой не конфликтуют, чего нельзя сказать о самцах — они могут сцепиться, деля территорию или самку во время гона.