В Хабаровском крае тигрица убила обидчика своего детёныша

Posted 15 декабря 2016, 07:20
Published 15 декабря 2016, 07:20
Modified 17 сентября 2022, 10:21
Updated 17 сентября 2022, 10:21
Специалисты занимаются расследованием случая гибели молодого тигра, тело которого обнаружили в урочище реки Обор в районе имени Лазо Хабаровского края. На труп животного наткнулся директор охотхозяйства «Дурминское» Александр Баталов 12 декабря. На следующий день на место направилась оперативная группа, в которую вошли полицейские — специалисты осмотрели тело, а также изучили окружающую обстановку.
Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель начальника отдела сохранения объектов животного мира краевого министерства природных ресурсов Олег Егорушкин, пока выводы только предварительные, так как соответствующие исследования ещё не провели. Картину происходящего специалисты восстановили по следам.
«Выяснили, что молодой тигр, тело которого было найдено, наткнулся на тигрицу с годовалым отпрыском. Мама добыла поросёнка и принесла сыну, а сама удалилась. В это время на тигрёнка напал самец, попытался отнять добычу, но тут на подмогу пришла самка. Хищница на месте прилично потрепала обидчика, но не убила, бросила его. Тигру удалось добраться до дороги, но мать вернулась и добила его», — поделился Олег Егорушкин.
Собеседник отметил, что тигрица была значительно крупнее, опытнее и старше обидчика — с ней он тягаться просто не смог. Самка специально не охотилась на молодую особь — она просто защищала своё потомство. Ситуация вышла достаточно «бытовой». Но, несмотря на это, происходят такие конфликты не часто. Егорушкин поделился, что, например, тигрицы между собой не конфликтуют, чего нельзя сказать о самцах — они могут сцепиться, деля территорию или самку во время гона.
В ближайшее время тело убитого хищника должны отправить в Уссурийск, где установят точную причину смерти. При первичном осмотре специалисты установили, что каких-либо следов, кроме ранений, нанесённых тигрицей, не найдено. У молодого хищника было сильно повреждено горло.