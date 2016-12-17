Между Сахалином и Хоккайдо разрешат свободное перемещение

Принципиально решение о свободном посещении Сахалина японцами и Хоккайдо россиянами одобрили обе стороны. Однако потребуется время для его перевода в практическую плоскость. В настоящее время власти Сахалина совместно с губернаторством Хоккайдо работают над вопросами улучшения транспортного сообщения между регионами. Областное правительство готово рассмотреть предложения как от российских, так и зарубежных бизнесменов по организации морской линии между сахалинским городом Корсаков и ближайшим от столицы Хоккайдо Саппоро портом.