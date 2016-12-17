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Posted 17 декабря 2016, 03:06

Published 17 декабря 2016, 03:06

Modified 15 декабря 2023, 06:42

Updated 15 декабря 2023, 06:42

Между Сахалином и Хоккайдо разрешат свободное перемещение

17 декабря 2016, 03:06
С таким предложением накануне в Токио выступил президент Владимир Путин

Одним из важных итогов состоявшегося в Токио форума «Российско-японский бизнес-диалог» стала договорённость о режиме свободного приграничного перемещения между Сахалином и Хоккайдо. С инициативой об установлении такого режима выступил президент России Владимир Путин во время своего официального визита в Японию. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что глава российского государства также обсудил с премьер-министром Синдзо Абэ вопросы совместной экономической деятельности двух стран в условиях специального режима на Южных Курилах.

По мнению губернатора Сахалина Олега Кожемяко, свободное перемещение граждан между островами открывает перед Сахалином и Хоккайдо новые возможности для укрепления экономических и гуманитарных связей, развития туристических обменов.

«Введение такого режима уже в самой ближайшей перспективе способно привести к ощутимому росту взаимных туристических потоков, укреплению связей между деловыми кругами Сахалина и Хоккайдо, оживлению деловой активности на Курильских островах, - сказал в интервью журналистам Олег Кожемяко. - Думаю, уже следующий год покажет подъём делового и экономического сотрудничества, расширение культурных и гуманитарных связей между регионами. Очевидно, что это принесёт серьёзные выгоды обоим государствам».

По словам Олега Кожемяко, ранее сахалинские власти обращались с предложением о введении безвизового режима между Сахалином и Хоккайдо в МИД России. Эта возможность уже обсуждалась ранее с японской стороной, в том числе в посольстве Японии в России и с губернатором Хоккайдо Харуми Такахаси.

Принципиально решение о свободном посещении Сахалина японцами и Хоккайдо россиянами одобрили обе стороны. Однако потребуется время для его перевода в практическую плоскость. В настоящее время власти Сахалина совместно с губернаторством Хоккайдо работают над вопросами улучшения транспортного сообщения между регионами. Областное правительство готово рассмотреть предложения как от российских, так и зарубежных бизнесменов по организации морской линии между сахалинским городом Корсаков и ближайшим от столицы Хоккайдо Саппоро портом.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Дальний Восток
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