Приморские сотрудники ФСБ отмечают профессиональный праздник

Сегодня, 20 декабря, свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов безопасности Российской Федерации. Ещё во время существования СССР этот праздник был известен как День чекиста. Его история берёт начало 20 декабря 1917 года, когда была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия. Позднее ВЧК меняла названия на НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ, ФСБ. Как рассказали корреспонденту редакции сами силовики, чаще всего в этот день они желают друг другу «оперативной удачи и здоровья».