Приморские сотрудники ФСБ отмечают профессиональный праздник

Posted 20 декабря 2016, 03:23
Published 20 декабря 2016, 03:23
Modified 15 декабря 2023, 06:46
Updated 15 декабря 2023, 06:46
В честь Дня сотрудников органов безопасности редакция РИА «Восток-Медиа» собрала громкие случаи за последний год, в которых свою роль сыграли представители ФСБ. Речь идёт в основном о ликвидации наркоторговцев и задержании подозреваемых в коррупции.
Сегодня, 20 декабря, свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов безопасности Российской Федерации. Ещё во время существования СССР этот праздник был известен как День чекиста. Его история берёт начало 20 декабря 1917 года, когда была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия. Позднее ВЧК меняла названия на НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ, ФСБ. Как рассказали корреспонденту редакции сами силовики, чаще всего в этот день они желают друг другу «оперативной удачи и здоровья».
В течение года работу сотрудников ФСБ неоднократно отмечали СМИ почти во всех самых громких историях. Так, 1 июня этого года силовики провели обыски в администрации Владивостока. Здание мэрии оцепили в тот же день, когда появилась информация о задержании главы администрации – Игоря Пушкарёва.
Также летом этого года, в июне, представители ведомства посетили супермаркет «Реми-8» в Находке. Там разгорелся скандал между руководством и работниками, которые утверждали, что с них незаконно удерживали заработную плату.
В октябре 2016-го сотрудники управления ФСБ по Приморскому краю задержали северокорейское рыбопромысловое судно в прилегающей к территориальным водам РФ зоне. В ходе операции оперативникам пришлось также применить оружие, так как иностранцы начали вести себя агрессивно. При выполнении стрельбы по винто-рулевой группе члены команды судна-нарушителя попытались наброситься на сотрудников ФСБ России. В результате противоправных действий команды пострадали двое из членов российской осмотровой группы, один из которых получил ранение головы, а второй повредил ногу.
В конце октября обнаружили большое количество неучтённой рыбы в ходе рейда на Рязановском рыбоэкспериментальном заводе в Хасанском районе. Выяснилось, что работники завода занимались незаконным промыслом на территории временного забойного пункта в устье реки Рязановки.
В начале ноября представителям сразу трёх управлений Федеральной службы безопасности пришлось объединиться, чтобы полностью ликвидировать преступную группу наркоторговцев. В неё входили жители Алтайского, Приморского и Хабаровского краёв, а орудовали они в дальневосточной столице.
В Федеральной службе безопасности также занялись и делом генерального директора компании «Наш дом – Приморье» Сергея Запорожца. Его задержали 21 ноября. По данным источников, силовиков интересует деятельность Запорожца на прошлом месте работы – в «Единой дирекции по строительству объектов на территории Приморского края». Перед саммитом государств АТЭС-2012 замдиректора «Приморкрайстроя», в частности, курировал строительство Театра оперы и балета.
На днях стало известно и о задержании мэра Дальнегорска Игоря Сахуты. Чиновника арестовали по подозрению в совершении должностного преступления. Речь идёт о злоупотреблении должностными полномочиями при покупке жилья для переселенцев из аварийных квартир.
По информации директора ФСБ России Александра Бортникова, на территории страны за 2016 год предотвращены 42 террористических акта, которые планировались в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.