В Хабаровском крае Закдума проверит распределение льготных лекарств

Тем не менее, представители власти подчеркнули, что к ветеранам, их детям, труженикам тыла и гражданам, относящимся к категории репрессированных, проявляется отдельное внимание. К примеру, в каждом медицинском учреждении для представителей этих групп населения предусмотрены отдельные, а не общие палаты. Сергей Луговской обратил внимание коллег, что необходимо более тщательно разъяснять жителям их права и пути их реализации. Народные избранники, в частности, озвучили возможность обратиться в Росздравнадзор Хабаровского края — организацию, контролирующую подведомственные краевому министерству здравоохранения учреждения. Их проверяют в случаях жалоб граждан об отказе в обслуживании или ненадлежащего оказания услуг в соответствии со страховым полюсом. Каждый житель региона может написать письмо в Росздравнадзор Хабаровского края или в Фонд федерального обязательного медицинского страхования, а после проведения проверки совместно с министерством здравоохранения — получить соответствующее разъяснение.