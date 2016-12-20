В Хабаровском крае Закдума проверит распределение льготных лекарств

Posted 20 декабря 2016, 02:35
Published 20 декабря 2016, 02:35
Modified 17 сентября 2022, 10:21
Updated 17 сентября 2022, 10:21
В Законодательной Думе Хабаровского края прошла встреча спикера регионального парламента Сергея Луговского с членами правления Хабаровского краевого историко-просветительского общественного движения «Мемориал». В ней также приняли участие председатель постоянного комитета Думы по социальной защите населения и здравоохранению Ирина Штепа и представители правительства Хабаровского края.
Одним из ключевых вопросов, рассмотренных во время встречи, стало обеспечение категории граждан, относящихся к числу репрессированных, льготными лекарствами. По словам члена правления общественного движения «Мемориал» Екатерины Ростиной, в настоящее время список лекарств является недостаточно широким, и в случае назначения врачом препарата из данного списка, таковой не всегда находится в аптеке. Первый заместитель министра здравоохранения края Вадим Зеленев отметил, что в лекарственном обеспечении данная категория граждан отдельно не выделяется — список утверждается на федеральном уровне и является единым для всех.
Тем не менее, представители власти подчеркнули, что к ветеранам, их детям, труженикам тыла и гражданам, относящимся к категории репрессированных, проявляется отдельное внимание. К примеру, в каждом медицинском учреждении для представителей этих групп населения предусмотрены отдельные, а не общие палаты. Сергей Луговской обратил внимание коллег, что необходимо более тщательно разъяснять жителям их права и пути их реализации. Народные избранники, в частности, озвучили возможность обратиться в Росздравнадзор Хабаровского края — организацию, контролирующую подведомственные краевому министерству здравоохранения учреждения. Их проверяют в случаях жалоб граждан об отказе в обслуживании или ненадлежащего оказания услуг в соответствии со страховым полюсом. Каждый житель региона может написать письмо в Росздравнадзор Хабаровского края или в Фонд федерального обязательного медицинского страхования, а после проведения проверки совместно с министерством здравоохранения — получить соответствующее разъяснение.
Возвращаясь к перечню списка льготных лекарств, Сергей Луговской попросил подробно разъяснить собравшимся методику его формирования. Вадим Зеленев объяснил, что в данном процессе участвуют «светила» современной отечественной медицины. К ним обращаются с просьбой определить перечень эффективных медицинских препаратов российского производства, которые будут укладываться в рамки отведённого бюджета. Затем отобранные препараты утверждаются на совещании федерального Минздрава, после чего эти методические рекомендации поступают в регионы. В каждом субъекте перечень регулируется в зависимости от большого количества критериев, в частности: от численности населения, от количества заболеваний, от частоты обращений и так далее.
Члены правления Хабаровского краевого историко-просветительского общественного движения «Мемориал» пожаловались спикеру регионального парламента Сергею Луговскому, что в 2015 году они не были в полной мере обеспечены медицинскими препаратами, при обращении в поликлиники они часто получали ответ: «Лекарств сейчас нет».
Участникам встречи объяснили, что их права на обеспечения лекарственными препаратами, входящими в список льготных, закреплены на законодательном уровне. Медицинские организации два раза в год формируют заявки на лекарственные препараты. Сейчас действует информационная система, объединяющая все медицинские и аптечные организации, отпускающие лекарства льготным категориям граждан. Это позволяет чётко отслеживать остаток лекарств в каждой аптеке и в случае необходимости перераспределять препараты для обеспечения нуждающихся в течение десяти дней.
Ведущий инспектор отдела лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Хабаровского края Андрей Яровенко дал дополнительную информацию по этому вопросу. Он пояснил, что сейчас список льготных лекарств включает в себя 643 наименования и позволяет лечить практически любое заболевание для категории льготников бесплатно.
«Задача врача — подобрать соответствующий препарат и обеспечить вас», — подчеркнул Андрей Яровенко.
Он также добавил, что закупка лекарственных препаратов производится с некоторым резервом. Это означает, что если необходимого препарата нет в прикреплённой аптеке, он есть в другой, находящейся в аптечной сети города. В таких случаях лечебное заведение обязано проинформировать гражданина о наличии необходимого лекарства в той или иной аптеке, нуждающийся может самостоятельно забрать это лекарство или дождаться перераспределения лекарства в аптечной сети в течение десяти дней.
Помимо этого, участники встречи поднимали вопросы таких мер социальной поддержки этой группы населения, как компенсация стоимости проезда на общественном транспорте в городе и пригороде, в другие регионы России, предоставление путевок на санитарно-курортное лечение, а также возможность создания аллеи памяти жертв политических репрессий в районе рядом с одноимённым памятником. Об этом сообщает пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края.