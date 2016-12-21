В Ярославле кондуктор высадил безбилетных детей на мороз

В минувший вторник брат с сестрой возвращались со школы. Проездной мальчика поломали одноклассники, и ребёнок сообщил об этом кондуктору автобуса № 10. Однако сотрудница транспортной службы посчитала такое оправдание недостаточным и выпроводила детей на улицу, где в тот день была температура минус 17 градусов. Мальчику и девочке пришлось добираться домой пешком по морозу.