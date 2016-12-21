vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 21 декабря 2016, 16:40

Published 21 декабря 2016, 16:40

Modified 15 декабря 2023, 06:46

Updated 15 декабря 2023, 06:46

В Ярославле кондуктор высадил безбилетных детей на мороз

21 декабря 2016, 16:40
Сюжет
Происшествие
Школьникам пришлось идти несколько остановок по 17-градусному морозу

В Ярославле кондуктор одного из автобусов выгнал на улицу двух детей – брата и сестру, у которых была сломана транспортная карта. Школьникам пришлось идти несколько остановок по 17-градусному морозу. Об этом пишет телеканал «360».

В минувший вторник брат с сестрой возвращались со школы. Проездной мальчика поломали одноклассники, и ребёнок сообщил об этом кондуктору автобуса № 10. Однако сотрудница транспортной службы посчитала такое оправдание недостаточным и выпроводила детей на улицу, где в тот день была температура минус 17 градусов. Мальчику и девочке пришлось добираться домой пешком по морозу.

По словам отца детей, у сына тем же вечером поднялась температура. Однако мужчина считает жар следствием переживаний, а не простуды. По его словам, ребёнок перенервничал, поскольку боялся, что родители поругают его за сломанный проездной. К этому добавилась ситуация в автобусе. Скорее всего, у сына из-за нервов поднялась температура, заключил отец.

Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались этим инцидентом и проводят проверку.

#Денис Объедкин#Новости#Россия#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика