Администрация Хабаровска не против появления аквапарка в городе

Торгово-развлекательный центр с аквапарком планировали построить на участке площадью 2 197 квадратных метров на улице Пионерской. Землю компании «Броско» выделило правительство Хабаровского края, договор аренды с предпринимателями продлили до 2018 года. Из-за угрозы паводков на этой территории и загруженной транспортной сети в этом районе, компанию просили внести некоторые изменения в проект. Этого не произошло, и департамент архитектуры не выдал «Броско» разрешение на строительство. Компания заявляла 600 парковочных мест. Тогда как по количеству всех площадей, их нужно более 900. Аквапарк занял бы всего четыре процента от общей площади торгово-развлекательного центра.