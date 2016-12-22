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Posted 22 декабря 2016, 06:20

Published 22 декабря 2016, 06:20

Modified 15 декабря 2023, 06:46

Updated 15 декабря 2023, 06:46

Над проектом целлюлозного комбината в Амурске начал работать инвестор

22 декабря 2016, 06:20
Необходимую документацию планируют подготовить в 2017 году

В Хабаровском крае началась работа над проектом Амурского целлюлозного комбината. Работу по ликвидации подобного предприятия, которое прекратило свою деятельность в конце прошлого века, власти региона планируют завершить в 2017 году. Об этом губернатор Вячеслав Шпорт заявил на пресс-конференции по итогам уходящего года.

«У нас в крае три техногенные зоны, которые стоят на учёте, по которым мы работаем с федеральным центром для их ликвидации. Одна из них — как раз бывший целлюлозно-картонный комбинат. Насколько я помню, пять объектов мы уже ликвидировали, вложили туда более 70 миллионов рублей, осталось, я думаю, миллионов 30 — и в следующем году мы должны эту работу закончить. Львиная доля денег — это краевые средства», — сообщил журналистам Вячеслав Шпорт.

Он подтвердил, что в будущем году планируется начать работы по строительству нового комбината. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на реализацию проекта направят один миллиард 100 миллионов долларов США. Губернатор края озвучил ту же сумму.

«Инвестор ведёт сейчас предпроектные работы, в планах в следующем году запустить проектирование этого комбината. Это для нас приоритетный проект, мы будем его поддерживать, и всё для его скорейшей реализации мы сделаем», — заявил Вячеслав Шпорт.

Ранее агентство сообщало, что комбинат по производству целлюлозы планировалось построить в Тугуро-Чумиканском районе. Однако после детального анализа запасов лесных ресурсов в районе бизнесмены решили поменять площадку на Амурск.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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