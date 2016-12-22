Над проектом целлюлозного комбината в Амурске начал работать инвестор

«У нас в крае три техногенные зоны, которые стоят на учёте, по которым мы работаем с федеральным центром для их ликвидации. Одна из них — как раз бывший целлюлозно-картонный комбинат. Насколько я помню, пять объектов мы уже ликвидировали, вложили туда более 70 миллионов рублей, осталось, я думаю, миллионов 30 — и в следующем году мы должны эту работу закончить. Львиная доля денег — это краевые средства», — сообщил журналистам Вячеслав Шпорт.