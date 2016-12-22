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Posted 22 декабря 2016, 08:20

Published 22 декабря 2016, 08:20

Modified 17 сентября 2022, 10:21

Updated 17 сентября 2022, 10:21

Пенсионера из Нового Ургала отправили в колонию за наезд на пешеходов

22 декабря 2016, 08:20
Под колёсами его автомобиля погибли женщина и ребёнок

Верхнебуреинский районный суд вынес приговор по уголовному делу, которое завели на 60-летнего жителя посёлка Новый Ургал — его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек».

На суде выяснилось, что мужчина на момент инцидента был лишён водительских прав. В состоянии алкогольного опьянения пенсионер ехал на своей машине по автодороге Усть-Ургал — Чегдомын с превышением скорости, не справился с управлением и сбил мать с ребёнком, которые шли по обочине. В результате от полученных травм пострадавшие скончались.

По информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, суд приговорил жителя Нового Ургала к 4,5 годам лишения свободы — срок он будет отбывать в колонии-поселении. Также его на три года лишили прав на управление транспортным средством. Государственного обвинителя поддержала прокуратура Верхнебуреинского района региона. Приговор суда в законную силу ещё не вступил.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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