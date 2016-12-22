Пенсионера из Нового Ургала отправили в колонию за наезд на пешеходов

На суде выяснилось, что мужчина на момент инцидента был лишён водительских прав. В состоянии алкогольного опьянения пенсионер ехал на своей машине по автодороге Усть-Ургал — Чегдомын с превышением скорости, не справился с управлением и сбил мать с ребёнком, которые шли по обочине. В результате от полученных травм пострадавшие скончались.