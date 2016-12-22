Сборная России по футболу рекордно низко упала в рейтинге ФИФА

Posted 22 декабря 2016, 16:22
Published 22 декабря 2016, 16:22
Modified 17 сентября 2022, 10:21
Updated 17 сентября 2022, 10:21
По данным рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), сборная РФ занимает 56-ю строчку, опустившись с 55-го места, и имеет 592 очка. Об этом пишет utro.ru.
За последние 18 лет сборная РФ показала рекордно низкий рейтинг. На 40 месте сборная находилась в 1998 году.
Рейтинг ФИФА рассчитывается из итогов как товарищеских, так и официальных матчей сборной. Однако результаты последних матчей имеют больший коэффициент, чем первых.
Первую строчку рейтинга занимает Аргентина, вторую – Бразилия, третью – Германия.
Сборная России по футболу с недавних пор играет не слишком удачно. К примеру, на чемпионате Европы-2016 команда не сумела выйти из группы, а после этого выиграла всего два товарищеских матча из пяти.