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Posted 22 декабря 2016, 16:22

Published 22 декабря 2016, 16:22

Modified 17 сентября 2022, 10:21

Updated 17 сентября 2022, 10:21

Сборная России по футболу рекордно низко упала в рейтинге ФИФА

22 декабря 2016, 16:22
Сюжет
Спорт
Сборная РФ занимает 56-ю строчку

По данным рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), сборная РФ занимает 56-ю строчку, опустившись с 55-го места, и имеет 592 очка. Об этом пишет utro.ru.

За последние 18 лет сборная РФ показала рекордно низкий рейтинг. На 40 месте сборная находилась в 1998 году.

Рейтинг ФИФА рассчитывается из итогов как товарищеских, так и официальных матчей сборной. Однако результаты последних матчей имеют больший коэффициент, чем первых.

Первую строчку рейтинга занимает Аргентина, вторую – Бразилия, третью – Германия.

Сборная России по футболу с недавних пор играет не слишком удачно. К примеру, на чемпионате Европы-2016 команда не сумела выйти из группы, а после этого выиграла всего два товарищеских матча из пяти.

#Денис Объедкин#Новости#Спорт#Россия
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