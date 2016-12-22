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Posted 22 декабря 2016, 18:23

Published 22 декабря 2016, 18:23

Modified 17 сентября 2022, 10:21

Updated 17 сентября 2022, 10:21

В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали экстремистов

22 декабря 2016, 18:23
Члены незаконной группировки "Таблиги Джамаат" проводили идеологическую работу и вербовку новых сторонников

Федеральная служба безопасности РФ задержала экстремистов в Московской области, информирует utro.ru.

Семеро участников организации «Таблиги Джамаат», признанной в России экстремистской, были задержаны в результате совместной операции, совершенной силами Федеральной службы безопасности России, Министерства внутренних дел РФ и Росгвардии.

Как стало известно источнику, задержанными членами экстремистской группировки руководили иностранные эмиссары. В работу незаконной ячейки были вовлечены в том числе и граждане России.

Члены незаконной группировки «Таблиги Джамаат» проводили идеологическую работу и вербовку новых сторонников, а также изучали запрещенную в России литературу и обсуждали планы по созданию исламского государства на территории Российской Федерации.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Россия
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