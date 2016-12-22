"Веснушка" и "Боярышник": какой суррогат пьют приморские алкоголики

Впрочем, специалисты уверяют: никакого всплеска употребления суррогатов (как и алкоголя в принципе) в Приморье нет. По словам Владимира Сомовича, уровень потребления алкоголя в регионе находится на прежнем уровне. «Кардинально ничего не поменялось. На самом деле потребители подобных жидкостей будут всегда. Причина очевидна – человеку не важно, что пить, какого это качества. Главное, чтобы «брало». И если он за те же деньги получит больше спирта, пусть даже технического, он будет приобретать опасную для здоровья продукцию. Здесь важен подход к проблеме», - пояснил он. Владимир Сомович рассказал, что в решении проблемы зависимых людей – алкоголиков и наркоманов – есть две полярные позиции. Первая – «их всех нужно вылечить», которая распространена в России. Вторая – «нужно снизить вред для общества», которая существует в ряде западных стран. Если говорить о наркомании – это раздача презервативов и шприцов, группировка зависимых в одном районе города. «Наркоманов считают кончеными людьми. Если они захотят вылечиться – пожалуйста, но до тех пор государство старается сделать так, чтобы их существование проходило как можно менее болезненно для общества, чтобы они не мешали людям, не шли на преступления. Мне кажется, элементов подобной практики нам не хватает», - рассказал он.