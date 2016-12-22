Вооружённый "пистолетом" мужчина ограбил аптеку в Хабаровском районе

Сотрудники полиции в Хабаровском районе по горячим следам раскрыли разбой. Инцидент произошёл в селе Некрасовка. Полицейские установили, что безработный 21-летний местный житель вечером зашёл в сельскую аптеку и потребовал от фармацевта, чтобы тот отдал ему всю наличность из кассы. Для убедительности злоумышленник угрожал 61-летней работнице учреждения предметом, похожим на пистолет, а лицо пытался скрыть шарфом. Получив деньги, он скрылся.