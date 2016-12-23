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Posted 23 декабря 2016, 18:17

Published 23 декабря 2016, 18:17

Modified 17 сентября 2022, 10:21

Updated 17 сентября 2022, 10:21

В Барнауле горело здание Радиозавода

23 декабря 2016, 18:17
Сюжет
Происшествие
Огонь охватил четыре этажа одного из корпусов предприятия

Пожар в здании Радиозавода в Барнауле охватил четыре этажа, информирует utro.ru.

Здание барнаульского радиозавода 1943 года постройки загорелось 23 декабря. Огонь охватил четыре этажа одного из корпусов предприятия.

Тушение здания было осложнено тем, что внутри находилось много горючих материалов. Огонь быстро распространился по вентиляционных каналам и деревянным перекрытиям .

Общая площадь возгорания, по словам специалистов, превысила одну тысячу квадратных метров. На тушении пожара были задействованы 37 единиц противопожарной техники и 110 пожарных, а также проложены две магистральных линии водоснабжения.

На данный момент открытое горение удалось ликвидировать.

#Денис Объедкин#Новости#Россия#Происшествие
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