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Posted 22 декабря 2016, 23:15

Published 22 декабря 2016, 23:15

Modified 17 сентября 2022, 10:21

Updated 17 сентября 2022, 10:21

В пятницу в Хабаровске немного похолодает

22 декабря 2016, 23:15
Также в дальневосточной столице усилится ветер

Сегодня, 23 декабря, в Хабаровске чуть прохладнее, чем в течение всей недели. В утренние часы температура воздуха составит -20…-18 градусов, а во второй половине дня воздух прогреется незначительно: до -15…-13 градусов.

В течение всего дня синоптики не прогнозируют осадков. Хабаровчан ожидает преимущественно солнечная погода.

Сегодня специалисты Дальневосточного УГМС не прогнозируют осадков, однако сообщают об изменении направления ветра. Воздушные массы движутся с северо-востока со скоростью 8-13 метров в секунду.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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