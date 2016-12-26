Хабаровчанина заставили погасить 14 штрафов за нарушение ПДД

Рассмотрев дело, фигурантом которого стал злостный неплательщик, судья назначил ему административный арест — должник провёл сутки за решёткой. Чтобы не повторить печальный опыт, хабаровчанин после отбытия наказания явился к судебным приставам и оплатил всю сумму задолженности по штрафам. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю.