В Хабаровском крае полицейский помог за взятку "сдать на права"

Известно, что фигурантом уголовного дела страж закона стал после того, как вскрылся факт махинации в книге протоколов о сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами. Как выяснилось в ходе расследования, государственный инспектор безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД по Верхнебуреинскому району с целью личного обогащения получил за незаконные действия через посредника 35 тысяч рублей. Взамен он проставил в экзаменационных листах и книге протоколов отметки о сдаче экзаменов двумя местными жителями. При этом фактическую проверку знаний как теоретической, так и практической части, люди не проходили.