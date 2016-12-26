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Posted 26 декабря 2016, 09:30

Published 26 декабря 2016, 09:30

Modified 17 сентября 2022, 10:21

Updated 17 сентября 2022, 10:21

В Хабаровском крае полицейский помог за взятку "сдать на права"

26 декабря 2016, 09:30
Он проставил отметки о сдаче экзаменов без фактической проверки знаний

В Хабаровском крае бывший полицейский получил срок за получение взятки и фальсификацию документов. Его приговорил Верхнебуреинский районный суд.

Известно, что фигурантом уголовного дела страж закона стал после того, как вскрылся факт махинации в книге протоколов о сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами. Как выяснилось в ходе расследования, государственный инспектор безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД по Верхнебуреинскому району с целью личного обогащения получил за незаконные действия через посредника 35 тысяч рублей. Взамен он проставил в экзаменационных листах и книге протоколов отметки о сдаче экзаменов двумя местными жителями. При этом фактическую проверку знаний как теоретической, так и практической части, люди не проходили.

Как уточнили в пресс-службе управления МВД по Хабаровскому краю, за получение взятки и служебный подлог суд приговорил бывшего сотрудника полиции к 4 годам 6 месяцам лишения свободы. Правда, это наказание назначено условно, с испытательным сроком 3 года 6 месяцев. По решению суда мужчина выплатит штраф в размере 500 тысяч рублей. Также осуждённый лишился этот же период времени права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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