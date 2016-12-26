В Приморье 19-летняя девушка впала в кому после жёсткой аварии

«Сильнее всех пострадала 19-летняя пассажирка. У неё произошла клиническая смерть. Сейчас девушка находится в коме. У неё сломана шея и имеется тяжёлая черепно-мозговая травма. Ещё два пассажира – 18-летний парень и 23-летняя девушка – получили черепно-мозговые травмы и сотрясения», - рассказала она. Оксана Дарявина пояснила, что стаж вождения водителя «Тойоты» составляет 6 лет. В 2014 году его привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования.