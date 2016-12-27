В Хабаровском крае "праздничный" режим работы УМВД стартует 30 декабря

В предновогоднюю неделю полицейские совместно с сотрудниками краевого управления ФСБ проведут рейды по жилым массивам, популярным местам отдыха. Спецслужбы обследуют все здания, где пройдут крупные представления. К этой работе привлекут кинологов. Под усиленный контроль возьмут вокзалы, аэропорты и точки отправления междугородних автобусов. Дополнительные посты выставит управление ГИБДД по Хабаровскому краю. При этом плотность патрульных нарядов, дежурящих как на автотрассах, так и на улицах городов и поселков, увеличат на 25 %. За ситуацией будут следить круглосуточно. К охране общественного порядка привлекут свыше двух тысяч полицейских, а также активистов народных дружин, студентов Дальневосточного юридического института, бойцов Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.