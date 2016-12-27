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Posted 27 декабря 2016, 08:35

Published 27 декабря 2016, 08:35

Modified 17 сентября 2022, 10:21

Updated 17 сентября 2022, 10:21

В Хабаровском крае "праздничный" режим работы УМВД стартует 30 декабря

27 декабря 2016, 08:35
Губернатор региона поручил обеспечить максимальную безопасность граждан

Личный состав управления МВД России по Хабаровскому краю уже с 30 декабря перейдёт на усиленный режим несения службы. В этом году, по информации правоохранителей, в регионе пройдёт более 2,2 тысячи торжественных мероприятий. Губернатор Вячеслав Шпорт поручил обеспечить максимальную безопасность людей во время массовых гуляний.

В предновогоднюю неделю полицейские совместно с сотрудниками краевого управления ФСБ проведут рейды по жилым массивам, популярным местам отдыха. Спецслужбы обследуют все здания, где пройдут крупные представления. К этой работе привлекут кинологов. Под усиленный контроль возьмут вокзалы, аэропорты и точки отправления междугородних автобусов. Дополнительные посты выставит управление ГИБДД по Хабаровскому краю. При этом плотность патрульных нарядов, дежурящих как на автотрассах, так и на улицах городов и поселков, увеличат на 25 %. За ситуацией будут следить круглосуточно. К охране общественного порядка привлекут свыше двух тысяч полицейских, а также активистов народных дружин, студентов Дальневосточного юридического института, бойцов Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Необходимо помнить, что в праздничные дни возрастает вероятность краж имущества, без присмотра остается автотранспорт. Пагубным фактором становится чрезмерное употребление алкогольных напитков, что приводит к росту бытовых преступлений.

«Важно не забывать и об угрозе терроризма. В случаях, если граждане замечают подозрительные действия со стороны каких-либо лиц, находят в общественных местах оставленные предметы, сумки, коробки, нужно немедленно сообщить в оперативные службы по телефонам: 02, 112. В свете трагических событий в Иркутской области, хочу предупредить о риске употребления не по назначению спиртосодержащей продукции, а также различных суррогатов. В Российской Федерации введен 30-дневный запрет на продажу непищевых товаров с содержанием этилового спирта более 25 % объёма. Эта мера позволит уберечь население от отравлений», — подчеркнул заместитель председателя правительства края по вопросам безопасности Иван Ильц.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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