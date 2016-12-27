vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря 2016, 14:01

Published 27 декабря 2016, 14:01

Modified 17 сентября 2022, 10:21

Updated 17 сентября 2022, 10:21

В России валокордин будет продаваться по рецептам

27 декабря 2016, 14:01
Сейчас рассматривается предложение добавить в рецептурный список йод, зелёнку и прочие препараты, содержащие в своём составе спирт

Во втором квартале следующего года в российских аптеках нельзя будет приобрести валокордин, не имея на руках выписанный врачом рецепт. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на вице-премьера России Александра Хлопонина.

Как сообщает Хлопонин, сейчас рассматривается предложение добавить в рецептурный список йод, зелёнку и прочие препараты, содержащие в своём составе спирт. Что касается спиртосодержащих жидкостей, имеющих двойное назначение, то они обязательно окажутся в этом списке.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика#Россия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика