Для многих владивостокских таксистов 2016 год закончился печально

Впрочем, обычные автомобилисты минувшим вечером также попадали в аварии. Одна из них произошла возле дома № 135 на Океанском проспекте. Его виновником стала водительница легковой «Мазды». Она выезжала с прилегающей территории, не убедилась в безопасности манёвра и врезалась в Subaru B4. Водитель «Субару» попытался уйти от столкновения, но безуспешно. В результате его машину впечатало в столб. Пострадавших в происшествии нет.