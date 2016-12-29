Хабаровский "СКА-Нефтяник" потерял очки в Кемерово

На этот раз предельно мотивированные игроки «Кузбасса» предложили гостям высочайший темп игры, сумев выдержать его на протяжении всего матча. Этим кемеровчане застали «СКА-Нефтяник» врасплох. Как сообщает пресс-служба «СКА-Нефтяника», действуя мобильно по всему полю, хозяева не только успешно противостояли грозным лидерам чемпионата, но и постоянно держали в напряжении оборону гостей. В итоге склонить чашу весов в свою пользу никто из соперников так и не смог — 5:5. В составе хабаровской команды голами отличились Артём Бондаренко, Кирилл Петровский, Кристоффер Фагерстрём, Максим Ишкельдин и Павел Рязанцев.