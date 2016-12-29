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Posted 29 декабря 2016, 01:15

Published 29 декабря 2016, 01:15

Modified 15 декабря 2023, 06:42

Updated 15 декабря 2023, 06:42

Хабаровский "СКА-Нефтяник" потерял очки в Кемерово

29 декабря 2016, 01:15
Сюжет
Спорт
"Армейцы" сыграли вничью с "Кузбассом"

Команде по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» вновь не удалось завершить матч в рамках чемпионата России победой. На этот раз хабаровчане сыграли вничью с кемеровским «Кузбассом» — 5:5.

Матчи в Кемерово для «армейцев» всегда получались чрезвычайно трудными, даже во времена чемпионатов СССР, когда превосходство СКА над соперниками в классе было подавляющим. За многолетнюю историю встреч команд хабаровчане в гостях всего один раз смогли победить с явным преимуществом.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в нынешнем чемпионате страны «СКА-Нефтяник» и «Кузбасс» дважды встречались в дальневосточной столице. Победу в этих играх праздновали «армейцы»: в первом матче «кабаны» не без труда одолели соперников со счётом 8:6, а в повторной встрече устроили разгром гостям и победили со счётом 14:3. В Кемерово команды последний раз играли три месяца назад на предварительной стадии Кубка России, тогда хозяева уступили — 3:5.

На этот раз предельно мотивированные игроки «Кузбасса» предложили гостям высочайший темп игры, сумев выдержать его на протяжении всего матча. Этим кемеровчане застали «СКА-Нефтяник» врасплох. Как сообщает пресс-служба «СКА-Нефтяника», действуя мобильно по всему полю, хозяева не только успешно противостояли грозным лидерам чемпионата, но и постоянно держали в напряжении оборону гостей. В итоге склонить чашу весов в свою пользу никто из соперников так и не смог — 5:5. В составе хабаровской команды голами отличились Артём Бондаренко, Кирилл Петровский, Кристоффер Фагерстрём, Максим Ишкельдин и Павел Рязанцев.

Сегодня, 29 декабря, соперники проведут повторный матч, который начнётся в 21:30 по хабаровскому времени.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Спорт
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