Хабаровчане исполнили желания детей из нуждающихся семей

«Мы знаем, что в этих семьях любят своих детей, но жизнь есть жизнь: бывает так, что даже простой сладкий подарок не может быть куплен и оставлен под ёлочкой матерями-одиночками, семьями, взявшими детишек под опеку или многодетными», — отметила помощник руководителя епархиального отдела Татьяна Тарунина.