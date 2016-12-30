Полицейские рекомендуют хабаровчанам быть бдительнее в новогоднюю ночь

Также он посоветовал хабаровчанам, в частности молодёжи, внимательнее относиться к так называемым впискам. Сленговое выражение означает мероприятие, когда незнакомые молодые люди, обуславливая заранее условия проведения праздника, собираются дома у одного из организаторов. Такие гуляния сопровождаются застольем и, как правило, распитием спиртосодержащих напитков. Это модное сейчас явление не влияет на криминальные сводки с положительной стороны. После ухода новоиспечённых знакомых своего отпрыска родители в большинстве случаев заявляют в полицию о краже.