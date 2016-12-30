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Posted 30 декабря 2016, 03:25

Published 30 декабря 2016, 03:25

Modified 15 декабря 2023, 06:42

Updated 15 декабря 2023, 06:42

Вместо рыбы браконьеры в Хабаровском крае "поймали" неприятности

30 декабря 2016, 03:25
Любители щуки под Новый год устремились на озеро Удыль

Госинспекторы ФГБУ «Заповедное Приамурье» в Ульчском районе Хабаровского края поймали рыбаков-браконьеров. Их нашли на озере Удыль, куда в предновогодний период отправились нарушители со всего региона. К концу года там начинает свою активность щука, за которой устремляются добытчики.

Специалисты в усиленном режиме патрулировали акваторию озера и прилегающие территории на снегоходах «Буран» и «Ямаха» и на автомобилях УАЗ. В общей сложности они преодолели свыше 700 километров. Госинспекторы отметили, что уже несколько лет не наблюдали такого большого количества рыболовов-браконьеров. По данным пресс-службы филиала «Комсомольский» ФГБУ «Заповедное Приамурье», с 15 по 26 декабря они составили 27 протоколов об административных правонарушениях.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в Большехехцирском заповеднике с начала 2016 года задержали 130 человек, подозреваемых в браконьерстве. Ещё год назад пойманных любителей насладиться природой с карабином за плечом было в три раза меньше. Недавно на этой территории задержали группу «чёрных» лесорубов — они пытались вывезти ценные породы деревьев, но в итоге будут отвечать за рубку в суде.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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