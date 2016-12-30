Вместо рыбы браконьеры в Хабаровском крае "поймали" неприятности

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в Большехехцирском заповеднике с начала 2016 года задержали 130 человек, подозреваемых в браконьерстве. Ещё год назад пойманных любителей насладиться природой с карабином за плечом было в три раза меньше. Недавно на этой территории задержали группу «чёрных» лесорубов — они пытались вывезти ценные породы деревьев, но в итоге будут отвечать за рубку в суде.