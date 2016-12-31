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Posted 31 декабря 2016, 06:21

Published 31 декабря 2016, 06:21

Modified 15 декабря 2023, 06:46

Updated 15 декабря 2023, 06:46

Трутнев возглавил российско-китайскую комиссию по Дальнему Востоку

31 декабря 2016, 06:21
Цель – привлечь из КНР 16 миллиардов долларов

Вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев утверждён в качестве председателя российской части межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая, сообщило агентство «Интерфакс».

«Наша цель, в том числе благодаря работе вновь созданной российско-китайской межправительственной комиссии, увеличить в ближайшие два года приток инвестиций на Дальний Восток из КНР до $16 миллиардов», — прокомментировал назначение Трутнева глава Минвостокразвития России Александр Галушка.

В пресс-службе Минвостокразвития сообщили, что к сфере ведения межправительственной комиссии отнесены вопросы реализации проектов российско-китайского двустороннего сотрудничества на территориях российских регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона, и китайских провинций Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь, а также автономного района КНР Внутренняя Монголия.

Кроме того, Галушка уточнил, что в настоящее время на Дальнем Востоке реализуется 23 проекта с привлечением инвестиций из Китая на общую сумму около $3 миллиардов.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», китайские бизнесмены намерены добывать в Приморье питьевую воду, поставлять энергооборудование и развивать марикультуру. Об этом рассказал Юрий Трутнев на совещании во Владивостоке.

#Денис Объедкин#Новости#Дальний Восток#Власть
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