Комсомольский сирота в канун Нового года нашёл свою бабушку

Капитан занялась поиском родственников воспитанника детского дома. Найти их было довольно сложно, так как ребёнок попал в учреждение ещё совсем малышом. Но спустя два месяца инспектору удалось отыскать бабушку Саши: она проживает в посёлке Селихино Хабаровского края, в пятидесяти семи километрах от Комсомольска. Все эти годы женщина пыталась найти внука, однако её попытки не увенчались успехом.