vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 1 января 2017, 13:03

Published 1 января 2017, 13:03

Modified 17 сентября 2022, 10:19

Updated 17 сентября 2022, 10:19

Комсомольский сирота в канун Нового года нашёл свою бабушку

1 января 2017, 13:03
Обрести семью подростку помогли стражи правопорядка

Накануне Нового года осуществилась мечта 13-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре: воспитанник детского дома нашёл свою бабушку. В этом ему помогли сотрудники городской полиции.

Ещё в младенчестве Саша оказался круглым сиротой и попал в детский дом, который по долгу службы посещала инспектор по делам несовершеннолетних управления МВД России по Комсомольску-на-Амуре. Так мальчик познакомился с сотрудником отдела полиции № 4 Татьяной Цюпа.

Капитан занялась поиском родственников воспитанника детского дома. Найти их было довольно сложно, так как ребёнок попал в учреждение ещё совсем малышом. Но спустя два месяца инспектору удалось отыскать бабушку Саши: она проживает в посёлке Селихино Хабаровского края, в пятидесяти семи километрах от Комсомольска. Все эти годы женщина пыталась найти внука, однако её попытки не увенчались успехом.

В канун Нового года состоялась встреча двух родных людей. Саша сам испёк блины и подготовил праздничный стол для долгожданной гостьи. Так, благодаря правоохранителям произошло маленькое новогоднее чудо: воспитанник детского дома обрёл семью, о которой так долго мечтал. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика