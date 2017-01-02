В Хабаровске вернули прошлогодние цены за услуги в такси

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа», повышение цен на услуги такси началось с 20 декабря. По мнению многих хабаровских компаний, эта мера стала вынужденной из-за большого количества новогодних корпоративов, которые традиционно проходят в последнюю неделю перед Новым годом. Так, уже с 23 декабря стоимость одной поездки выросла на 20 %, а в некоторых фирмах — и вовсе на 50 %.