Инспекторы выясняют причины ДТП на проспекте 100-летия Владивостока

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что виновник происшествия двигался со стороны «Постышева» в направлении «Молодёжной». На проспекте 100-летия Владивостока машина на всём ходу протаранила два припаркованных авто, при этом сбив людей, стоящих возле пешеходного перехода, рядом с остановкой. Свидетели уверяют, что водитель перестраивался из ряда в ряд, «играя в шашки». В районе магазина «Искра» он ехал в крайне левой полосе, но внезапно пересёк всю проезжую часть и даже не попытался затормозить. По данным инспекторов, после этого он столкнулся с Toyota Kluger и Toyota Corolla.