"СКА-Нефтяник" победой завершил первый этап ЧР по хоккею с мячом

Второй тайм продолжился с быстрого гола от клюшки Дениса Потёмина. После этого игроки «Байкал-Энергии» снова усилили оборону, совершая редкие выпады в зону противников. Несмотря на сопротивление, Бондаренко сумел прорваться к воротам Рысева и оформить хет-трик — 9:0. После этого на 62-й минуте наставник иркутян Евгений Ерахтин решил заменить вратаря: Рысева сменил в раме Максим Негрун. И тут же «СКА-Нефтяник» увеличил счёт — с углового забил Кирилл Петровский. Через 10 минут ещё один мяч в ворота молодого голкипера отправил Павел Рязанцев, а затем и оформил «покер». Автором тринадцатого гола стал Максим Ишкельдин.