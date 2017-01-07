Современная хирургическая служба вскоре заработает на Сахалине

«Ввод в строй нового хирургического корпуса — важный шаг для нашей островной системы здравоохранения. Здесь будет использоваться самая современная аппаратура. В учреждении продумана система маршрутизации больных, и всё сделано для удобства пациентов и персонала. Это позволит значительно улучшить медицинское обслуживание сахалинцев и курильчан, повысить качество проведения операций и дальнейшей реабилитации, добиться позитивных изменений в ситуации с онкологическими заболеваниями», — заявил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.