Во Владивостоке погиб 70-летний рыбак

29 декабря рыбак отправился из дома на улице Иртышской в сторону железнодорожной станции Чайка. Не дождавшись его возвращения, родные Приходько обратились к пользователям соцсетей и в полицию. Сотрудники МВД в свою очередь передали запрос в МЧС. По данным этого ведомства, с 5 по 7 января пропавшего мужчину искали сотрудники Владивостокского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного центра МЧС России, включая кинологов. За прошедшие сутки они осмотрели 18 квадратных километров акватории Амурского залива от низководного моста в сторону посёлка Тавричанка, а всего за время поиска - 27 квадратных километров акватории и 22 километра береговой полосы.