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Posted 8 января 2017, 01:58

Published 8 января 2017, 01:58

Modified 15 декабря 2023, 06:42

Updated 15 декабря 2023, 06:42

Во Владивостоке погиб 70-летний рыбак

8 января 2017, 01:58
Сюжет
Происшествие
Кроме спасателей, его поиском занимались полицейские

На исходе затяжных выходных появилась новая информация о пропавшем в Приморье пожилом рыбаке. Как сообщало ранее РИА «Восток-Медиа», он пропал ещё в конце декабря 2016 года.

Сегодня, 8 января, пресс-служба Дальневосточного регионального центра МЧС России сообщила о завершении поисковой операции в районе акватории Амурского залива. 70-летнего жителя Владивостока Николая Приходько нашли вечером 7 января: его тело лежало на отмели, в 700 метрах от берега.

29 декабря рыбак отправился из дома на улице Иртышской в сторону железнодорожной станции Чайка. Не дождавшись его возвращения, родные Приходько обратились к пользователям соцсетей и в полицию. Сотрудники МВД в свою очередь передали запрос в МЧС. По данным этого ведомства, с 5 по 7 января пропавшего мужчину искали сотрудники Владивостокского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного центра МЧС России, включая кинологов. За прошедшие сутки они осмотрели 18 квадратных километров акватории Амурского залива от низководного моста в сторону посёлка Тавричанка, а всего за время поиска - 27 квадратных километров акватории и 22 километра береговой полосы.

Все материалы о завершившейся операции спасатели передали полицейским.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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