Девочка-подросток из Чегдомына сбежала в Хабаровск тайком от родителей

В дальневосточную столицу из Чегдомына сбежала несовершеннолетняя местная жительница. Она мечтала побывать в Хабаровске в праздничные дни, сама накопила денег и купила билет на поезд. О том, что девочка уехала, её родители узнали, когда она уже была на пути в краевой центр. В Хабаровске 15-летнюю путешественницу задержали сотрудники транспортной полиции.