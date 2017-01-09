Новый стандарт связи в Приморье получили более 100 тысяч жителей

Posted 9 января 2017, 02:03
Published 9 января 2017, 02:03
Modified 17 сентября 2022, 14:23
Updated 17 сентября 2022, 14:23
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») увеличила в Приморском крае покрытие сети «четвёртого» поколения на 30 процентов. Благодаря активному строительству впервые в этом году воспользоваться высокоскоростным мобильным Интернетом МТС могут жители 18 населённых пунктов края: Лучегорска, Шкотово, Смоляниново, Славянки, Зарубино, Пограничного, Приморского, Пластуна, Кипарисово-2, Штыково, Витязя, Николаевки, Шмидтовки, Михайловки, Спасского, Владимиро-Александровского, Сергеевки и Покровки.
Теперь, с запуском сети 4G абоненты МТС в мелких населённых пунктах могут смотреть онлайнвидео и слушать музыку в любом формате с мобильных устройств, удалённо работать с «тяжёлыми» файлами, совершать видеозвонки, что требует высоких скоростей и безупречного качества соединения. Новый стандарт связи может стать полноценной заменой проводному Интернету и повысить доступность социально значимых ресурсов, таких как порталы государственных, медицинских и образовательных учреждений. Кроме этого, сеть LTE МТС предоставляет дополнительные возможности для предпринимателей и позволяет быстро развернуть полноценный офис в любой точке населённого пункта, организовать видео-конференц-связь, работать с «облачными» хранилищами.
«Приморские абоненты являются активными пользователями телекоммуникационных сервисов МТС, в особенности мобильного Интернета – только за последний год объём переданных данных в нашей сети вырос более чем на сорок процентов, при этом объём data-трафика в сети LTE – в три раза. Чтобы наши абоненты в каждой точке региона могли с комфортом пользоваться современными услугами связи, включая «голос» и мобильный Интернет, мы ведём планомерные работы и развиваем телеком-инфраструктуру на территории Приморья – уже сейчас скорости до семидесяти пяти Мегабит в секунду доступны для более полутора миллионов жителей региона», — рассказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.
В рамках программы строительства в 2016 году МТС запустила новые участки «оптики» внутри Находки и между населёнными пунктами Чугуевка – Уборка, что дало возможность улучшить качество передачи мобильного Интернета в пяти населённых пунктах – Находке, Партизанске Шаровке, Саратовке, Уборке. В результате пропускная способность сети 3G МТС увеличилась в несколько раз, а скорость мобильного Интернета возросла на треть.
Дополнительные базовые станции четвёртого и третьего поколений установлены и в крупных городах – Владивостоке, Уссурийске, Находке и Артёме в местах наибольшего скопления трафика или в районах, где требовалось расширение ёмкости канала из-за возросшего потребления мобильного интернет-трафика.
Воспользоваться сетью МТС в Приморье могут порядка 98 процентов населения края. При этом сеть «четвёртого поколения» доступна для 80 процентов жителей, проживающих в 38 населённых пунктах края.