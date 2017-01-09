Новый стандарт связи в Приморье получили более 100 тысяч жителей

«Приморские абоненты являются активными пользователями телекоммуникационных сервисов МТС, в особенности мобильного Интернета – только за последний год объём переданных данных в нашей сети вырос более чем на сорок процентов, при этом объём data-трафика в сети LTE – в три раза. Чтобы наши абоненты в каждой точке региона могли с комфортом пользоваться современными услугами связи, включая «голос» и мобильный Интернет, мы ведём планомерные работы и развиваем телеком-инфраструктуру на территории Приморья – уже сейчас скорости до семидесяти пяти Мегабит в секунду доступны для более полутора миллионов жителей региона», — рассказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.