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Posted 9 января 2017, 17:06

Published 9 января 2017, 17:06

Modified 15 декабря 2023, 06:42

Updated 15 декабря 2023, 06:42

В Тюмени во время спора горожанин ударил девушку ножом

9 января 2017, 17:06
Сюжет
Происшествие
За подобное деяние уголовный кодекс предполагает заключение сроком до десяти лет

Тюменец ранил девушку ножом, когда не смог ее переспорить, пишет megatyumen.ru.

Нигде не работающий и ранее судимый тюменец 27 лет 7 января в своей квартире распивал алкогольные напитки с 29-летней знакомой. В какой-то момент между ними возник спор, и во время ссоры мужчина ударил девушку ножом.

Сотрудники полиции приехали на место происшествия по сигналу скорой помощи и задержали подозреваемого. Против него возбуждено уголовное дело. За подобное деяние уголовный кодекс предполагает заключение сроком до десяти лет.

#Денис Объедкин#Новости#Россия#Происшествие
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