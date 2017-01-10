Пробуждение клещей в Хабаровском крае ожидается в марте

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году прививки против опасного вируса получили больше 100 тысяч жителей края. Вся вакцина отечественного производства. На её приобретение из краевого бюджета выделили около 70 миллионов рублей. Первое появление клеща, заражённого энцефалитом, в 2016 году зафиксировали в апреле. Насекомое сняли с хабаровчанина после того, как он прогулялся в районе посёлка имени Горького, входящего в границы города. Случаи укуса клещей зарегистрировали на территории региона в конце марта.