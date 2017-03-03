В Приморский океанариум завезут кораллы из Японии

По данным пресс-службы научно-образовательного учреждения, поставка будет разбита на две части. Кораллы прилетят в Приморье рейсовым самолётом с соблюдением всех условий для комфортного перемещения живых организмов. Из Японии привезут десяток видов тропических мягких кораллов, десяток видов ракообразных, актинии, а также около 20 видов моллюсков - чистильщиков.