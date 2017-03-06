Турнир по волейболу на приз ДРСК пройдёт в Благовещенске

Posted 6 марта 2017, 06:38
Published 6 марта 2017, 06:38
Modified 17 сентября 2022, 14:23
Updated 17 сентября 2022, 14:23
С 8 по 12 марта в Благовещенске в спортивном зале «Амурских электрических сетей» состоится турнир по волейболу среди сильнейших женских команд на приз Дальневосточной распределительной сетевой компании. За кубок в этом году будут бороться шесть дальневосточных команд: «Энергия» (Благовещенск), Дальрыбвтуз (Владивосток), БГПУ (Благовещенск), «Сахалиночка» (Сахалин), ТОГУ (Хабаровск), «АБРИС» (Благовещенск).
Турнир на Кубок ДРСК этого года – уже девятый по счёту. Ежегодно спортсменки показывают высочайший уровень подготовки и стремление к победе. Красивые розыгрыши, мощные подачи, неожиданные повороты в игре – всё это неотъемлемая часть турнира на Кубок ДРСК.
РАСПИСАНИЕ ИГР
8 марта (среда) – первый игровой день
11:00 БГПУ – Дальрыбвтуз
12:20 «Энергия» – ТОГУ
13:40 «Сахалиночка» - «АБРИС»
9 марта (четверг) – второй игровой день
16:00 БГПУ – «Сахалиночка»
17:20 ТОГУ – Дальрыбвтуз
18:40 «Энергия» – «АБРИС»
10 марта (пятница) – третий игровой день
16:00 «Сахалиночка» - Дальрыбвтуз
17:20 «Энергия» - БГПУ
18:40 «АБРИС» – ТОГУ
11 марта (суббота) – четвёртый игровой день
10:00 «АБРИС» – БГПУ
11:20 «Сахалиночка» – ТОГУ
12:40 «Энергия» – Дальрыбвтуз
12 марта (воскресенье) – пятый игровой день
9:00 БГПУ – ТОГУ
10:20 «Сахалиночка» – «Энергия»
11:40 Дальрыбвтуз – «АБРИС»
13:15 – награждение команд и участников
Всех любителей волейбола приглашают поддержать спортсменок, вход на соревнования свободный.
Соревнования будут проходить с 8 по 12 марта в спортивном зале «Амурских электрических сетей» по адресу: Театральная улица, 179.