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Posted 6 марта 2017, 06:38

Published 6 марта 2017, 06:38

Modified 17 сентября 2022, 14:23

Updated 17 сентября 2022, 14:23

Турнир по волейболу на приз ДРСК пройдёт в Благовещенске

6 марта 2017, 06:38
Он соберёт сильнейшие женские команды Дальнего Востока

С 8 по 12 марта в Благовещенске в спортивном зале «Амурских электрических сетей» состоится турнир по волейболу среди сильнейших женских команд на приз Дальневосточной распределительной сетевой компании. За кубок в этом году будут бороться шесть дальневосточных команд: «Энергия» (Благовещенск), Дальрыбвтуз (Владивосток), БГПУ (Благовещенск), «Сахалиночка» (Сахалин), ТОГУ (Хабаровск), «АБРИС» (Благовещенск).

Турнир на Кубок ДРСК этого года – уже девятый по счёту. Ежегодно спортсменки показывают высочайший уровень подготовки и стремление к победе. Красивые розыгрыши, мощные подачи, неожиданные повороты в игре – всё это неотъемлемая часть турнира на Кубок ДРСК.

РАСПИСАНИЕ ИГР

8 марта (среда) – первый игровой день

11:00 БГПУ – Дальрыбвтуз

12:20 «Энергия» – ТОГУ

13:40 «Сахалиночка» - «АБРИС»

9 марта (четверг) – второй игровой день

16:00 БГПУ – «Сахалиночка»

17:20 ТОГУ – Дальрыбвтуз

18:40 «Энергия» – «АБРИС»

10 марта (пятница) – третий игровой день

16:00 «Сахалиночка» - Дальрыбвтуз

17:20 «Энергия» - БГПУ

18:40 «АБРИС» – ТОГУ

11 марта (суббота) – четвёртый игровой день

10:00 «АБРИС» – БГПУ

11:20 «Сахалиночка» – ТОГУ

12:40 «Энергия» – Дальрыбвтуз

12 марта (воскресенье) – пятый игровой день

9:00 БГПУ – ТОГУ

10:20 «Сахалиночка» – «Энергия»

11:40 Дальрыбвтуз – «АБРИС»

13:15 – награждение команд и участников

Всех любителей волейбола приглашают поддержать спортсменок, вход на соревнования свободный.

Соревнования будут проходить с 8 по 12 марта в спортивном зале «Амурских электрических сетей» по адресу: Театральная улица, 179.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#ДРСК
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