Турнир по волейболу на приз ДРСК пройдёт в Благовещенске

С 8 по 12 марта в Благовещенске в спортивном зале «Амурских электрических сетей» состоится турнир по волейболу среди сильнейших женских команд на приз Дальневосточной распределительной сетевой компании. За кубок в этом году будут бороться шесть дальневосточных команд: «Энергия» (Благовещенск), Дальрыбвтуз (Владивосток), БГПУ (Благовещенск), «Сахалиночка» (Сахалин), ТОГУ (Хабаровск), «АБРИС» (Благовещенск).