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Posted 7 марта 2017, 04:20

Published 7 марта 2017, 04:20

Modified 17 сентября 2022, 10:16

Updated 17 сентября 2022, 10:16

На дорогах Хабаровска появится "космический" троллейбус

7 марта 2017, 04:20
Общественный транспорт отправится по маршруту, которым по городу проехал Гагарин

В дальневосточной столице в мае на маршрут выйдет необычный троллейбус — машину украсят в космической тематике, а в салоне устроят фотовыставку. Так «рогатый» транспорт оформят к 55-й годовщине приезда Юрия Гагарина в Хабаровск.

Троллейбус отправится в путь от аэропорта, где будет работать фотовыставка, посвящённая визиту космонавта в краевую столицу, до Комсомольской площади. Именно таким маршрутом его везли по городу в 1962 году. Общественный транспорт оформят в рамках ученического проекта «Хабаровск. Два дня с Гагариным»

«Снаружи троллейбус оклеят в космической тематике, возможно, на главном фасаде разместят фигуру космонавта или портрет Гагарина. Внутри будет фотовыставка, также экскурсоводы будут рассказывать о пребывании Гагарина в городе. Мы договорились с Ассоциацией туроператоров и экскурсоводов о том, что они помогут нам подготовить качественный текст для этого события», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» методист детско-юношеского центра «Поиск» Елена Красникова.

Ученики центра пройдут школу экскурсовода, и сами будут работать на маршруте. Трамвайно-троллейбусное управление бесплатно выделит самую новую машину для проекта. Предприятие само оформит транспорт, в этом сотрудникам помогут специалисты по размещению наружной рекламы. После завершения проекта космический троллейбус будет курсировать по Хабаровску на разных маршрутах.

«Мы предлагаем занести дату приезда Гагарина в календарь ежегодных событий города, а на дороги выпустить один-два подобных космических троллейбуса, в салонах которых через автоинформатор или с помощью экранов, проводить виртуальные экскурсии. Это может стать одной из визитных карточек города», — отметила Елена Красникова.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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