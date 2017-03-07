На дорогах Хабаровска появится "космический" троллейбус

«Снаружи троллейбус оклеят в космической тематике, возможно, на главном фасаде разместят фигуру космонавта или портрет Гагарина. Внутри будет фотовыставка, также экскурсоводы будут рассказывать о пребывании Гагарина в городе. Мы договорились с Ассоциацией туроператоров и экскурсоводов о том, что они помогут нам подготовить качественный текст для этого события», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» методист детско-юношеского центра «Поиск» Елена Красникова.