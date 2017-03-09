В Приморском сафари-парке проснулись медведи с барсучихой

«Правда, сон у них был неглубокий – иногда поднимут голову, посмотрят; бывает, и поднимутся – чуть пройдут, метра два. Но за эти три месяца спячки вообще ничего не ели и сейчас ещё пока не едят – как в природе, живут за счёт накопленного жира. Проснулись окончательно 7 марта и начали ходить более активно. Чуку сейчас два года, а Насте уже лет пять», - поделился Мезенцев.