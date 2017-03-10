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Posted 10 марта 2017, 14:09

Published 10 марта 2017, 14:09

Modified 17 сентября 2022, 10:16

Updated 17 сентября 2022, 10:16

Чиновника Минобрнауки РФ уволили в связи с хищениями

10 марта 2017, 14:09
Сюжет
Происшествие
Сергей Салихов был уволен вместе с тремя заместителями в феврале прошлого года

Уволенный в феврале 2016 года директор департамента Минобрнауки России покинул пост в связи с хищениями бюджетных средств, пишет 10 марта utro.ru.

Директор департамента науки и технологий Министерства образования и науки России Сергей Салихов был уволен вместе с тремя заместителями в феврале прошлого года. При этом увольнение руководства научного департамента затянулось в связи с особенностями трудового законодательства России.

10 марта стало известно, что по просьбе главы ведомства Ольги Васильевой Генпрокуратура провела проверку. По ее итогам вскрылись хищения бюджетных средств на сумму 127 миллиона рублей, совершенные бывшим руководством департамента.

#Денис Объедкин#Новости#Россия#Происшествие
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