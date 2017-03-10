Приморцам дали инструкцию по внедрению в программу благоустройства

РИА «Восток-Медиа» уже рассказывало, что благоустройство городских дворов – федеральный проект, подкреплённый финансированием. В нём участвуют все населённые пункты с населением более одной тысячи человек. В Приморье на формирование современной городской среды в этом году будет направлено более 470 миллионов рублей, 390 из них – из федерального бюджета.