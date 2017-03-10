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Posted 10 марта 2017, 15:44

Published 10 марта 2017, 15:44

Modified 15 декабря 2023, 06:42

Updated 15 декабря 2023, 06:42

"УАЗ Патриот" в Тюмени сбил пешехода на переходе

10 марта 2017, 15:44
Сюжет
Происшествие
32-летний тюменец получил ушибы локтя, бедра и плеча

В Тюмени на нерегулируемом пешеходном переходе «УАЗ Патриот» сбил мужчину, пишет 10 марта megatyumen.ru.

Авария произошла в Тюмени на улице Мельникайте, неподалеку от пересечения с улицей Промышленной. Водитель автомобиля «УАЗ Патриот» не увидел мужчину, двигавшегося по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда 32-летний тюменец получил ушибы локтя, бедра и плеча, сообщает областная Госавтоинспекция.

#Денис Объедкин#Новости#Россия#Происшествие
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