"УАЗ Патриот" в Тюмени сбил пешехода на переходе

Posted 10 марта 2017, 15:44
Published 10 марта 2017, 15:44
Modified 15 декабря 2023, 06:42
Updated 15 декабря 2023, 06:42
В Тюмени на нерегулируемом пешеходном переходе «УАЗ Патриот» сбил мужчину, пишет 10 марта megatyumen.ru.
Авария произошла в Тюмени на улице Мельникайте, неподалеку от пересечения с улицей Промышленной. Водитель автомобиля «УАЗ Патриот» не увидел мужчину, двигавшегося по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате наезда 32-летний тюменец получил ушибы локтя, бедра и плеча, сообщает областная Госавтоинспекция.