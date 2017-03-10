В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке

По словам принимавшего участие во встрече члена правления РСПП, председателя комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре Германа Зверева, «необходимо обязательно учесть в качестве одного из видов неналоговых платежей плату за оформление ветеринарных сопроводительных документов и расходы на внедрение электронной сертификации продукции животного происхождения». Кроме того, по мнению Германа Зверева, необходимо учитывать фактическую налоговую нагрузку в рыбной отрасли и планируемые инвестиции при внесении поправок в Налоговый кодекс.