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Posted 10 марта 2017, 03:06

Published 10 марта 2017, 03:06

Modified 17 сентября 2022, 10:16

Updated 17 сентября 2022, 10:16

В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке

10 марта 2017, 03:06
Сюжет
Восток-Медиа FISH
Поступили предложения и от рыбной отрасли

В Государственной думе начались встречи с представителями крупнейших бизнес-объединений, в ходе которых обсуждается налоговое регулирование. Накануне, 9 марта, председатель комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров встретился с группой членов правления РСПП. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как подчеркнул президент РСПП Александр Шохин, «Российский союз промышленников и предпринимателей подготовил серьёзные экспертные наработки для обсуждаемой настройки налоговой системы. Среди них – методика оценки налоговой нагрузки, предложения по регулированию КГН (консолидированной группы налогоплательщиков) и предложения по введению моратория на повышение неналоговых платежей».

Председатель комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров предложил сформировать три рабочие группы, в рамках которых детально и профессионально проработать предложения в Налоговый кодекс. «Нам нужна рабочая группа по оценке налоговой нагрузки, рабочая группа по налоговому администрированию и рабочая группа по отдельным вопросам налогообложения», – отметил глава думского комитета.

По словам принимавшего участие во встрече члена правления РСПП, председателя комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре Германа Зверева, «необходимо обязательно учесть в качестве одного из видов неналоговых платежей плату за оформление ветеринарных сопроводительных документов и расходы на внедрение электронной сертификации продукции животного происхождения». Кроме того, по мнению Германа Зверева, необходимо учитывать фактическую налоговую нагрузку в рыбной отрасли и планируемые инвестиции при внесении поправок в Налоговый кодекс.

В ближайшее время в Государственной думе состоятся встречи с представителями Торгово-промышленной палаты, «Деловой России» и организации «Опора России», а в апреле запланирована общая встреча членов комитета Государственной думы по бюджету и налогам с представителями четырёх национальных бизнес-объединений.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Восток-Медиа FISH#Дальний Восток
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