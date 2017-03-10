vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 10 марта 2017, 00:20

Published 10 марта 2017, 00:20

Modified 17 сентября 2022, 10:16

Updated 17 сентября 2022, 10:16

В Хабаровском крае начало пожарного сезона прогнозируют в апреле

10 марта 2017, 00:20
В Минприроды заявляют, что к борьбе со стихией всё готово

В этом году сезон лесных пожаров в регионе, вероятнее всего, начнётся в апреле. По сведениям синоптиков, весной ожидают ранний и быстрый сход снега из-за дефицита осадков зимой. Поэтому к сезонному пожароопасному периоду следует подготовиться уже сейчас.

Прогнозы, касающиеся стихии, обсудили в «белом доме» на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Начальник краевого управления лесами Иван Денисов доложил, что приводить в порядок технику и готовить людей лесники начали ещё с осени. В настоящее время в рабочем состоянии находятся 21 пожарно-химическая станция и 17 отделений дальневосточной авиаохраны. Общая численность службы составляет 483 человека. Сотрудники укомплектованы специальными жаркостойкими костюмами, рациями и другим оборудованием. Часть личного состава заканчивает переобучение.

«В первую очередь мы будем вести усиленный мониторинг лесов, — отметил Иван Денисов. — Раннее обнаружение позволяет затушить пожар на начальной стадии, когда ущерб ещё незначителен. Так, в прошлом сезоне 89 % пожаров удалось ликвидировать в первые двое суток. За пять лет этот показатель вырос более чем на 36 %».

Для быстрого выявления очагов в районах продолжают устанавливать видеокамеры. К шести уже имеющимся комплектам лесоводы докупили ещё 30 видеосистем. Также они планируют активно использовать два беспилотника, приобретённых в прошлом пожароопасном периоде. Их будут применять в связке со специальными штабными автомобилями, внутри которых расположены настоящие ситуационные центры. Из таких машин можно следить за тушением, передавать информацию и вовремя вносить корректировки. Труднодоступные территории проконтролируют при помощи авиапатрулирования. Кроме этого, в Хабаровском крае вновь заработает горячая линия лесоохраны.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика