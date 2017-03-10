В Хабаровском крае начало пожарного сезона прогнозируют в апреле

Для быстрого выявления очагов в районах продолжают устанавливать видеокамеры. К шести уже имеющимся комплектам лесоводы докупили ещё 30 видеосистем. Также они планируют активно использовать два беспилотника, приобретённых в прошлом пожароопасном периоде. Их будут применять в связке со специальными штабными автомобилями, внутри которых расположены настоящие ситуационные центры. Из таких машин можно следить за тушением, передавать информацию и вовремя вносить корректировки. Труднодоступные территории проконтролируют при помощи авиапатрулирования. Кроме этого, в Хабаровском крае вновь заработает горячая линия лесоохраны.