За неправильную парковку во дворе хабаровчанин получил штраф мусором

Такая ситуация в Хабаровске — далеко не первый случай. Как сообщало агентство, в январе этого года жители микрорайона Строитель решили напомнить водителю джипа о правилах парковки. Мужчина оставил свою иномарку на участке между шлагбаумом и контейнерами для мусора. Он не только перегородил жильцам въезд во двор, но и помешал коммунальщикам выгрузить ТБО. Поэтому хабаровчане огородили баками машину невежливого автолюбителя так, что он не смог никуда выехать.