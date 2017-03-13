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Posted 13 марта 2017, 00:20

Published 13 марта 2017, 00:20

Modified 15 декабря 2023, 06:42

Updated 15 декабря 2023, 06:42

За неправильную парковку во дворе хабаровчанин получил штраф мусором

13 марта 2017, 00:20
Жильцы дома оставили пакеты с отходами на крыше его автомобиля

В Хабаровске владелец машины, припаркованной во дворе дома на улице Краснореченской, 169 получил штраф за неправильную парковку от местных жителей. Хозяин оставил свой автомобиль у подъезда, загораживая коммунальным работникам проезд к контейнерам для ТБО, и люди решили отомстить ему. На крышу иномарки они водрузили несколько пакетов с бытовым мусором.

«А чего мелочиться-то? Мусорный "штраф" в 5-ти кратном размере выписали в это воскресенье жильцы дома 169 по улице Краснореченской автомобилю, припаркованному у подъезда. Вероятно, авторами народного возмездия стали несколько человек.Это своеобразный рекорд, до этого неизвестные складывали на капот машин, мешающих выгрузке контейнера с мусором, и частично перекрывающих выход из подъезда, по два пакета с отходами», — отметили очевидцы в паблике «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Фотографии «народной мести» нарушителю правил парковки вызвали неоднозначную реакцию хабаровчан. Некоторые горожане считают, что местные жители поступили, мягко говоря, неправильно.

«Народ совсем о***ел. А почему не кто не вызвал хозяина и не попросил убрать машину?! А может им мусор лень выносить было, вот и нашли "достойное" оправдания», — прокомментировал Алексей Подгорный.

«Вот бы на глазах у хозяина попробовали это сделать», — высказался Дмитрий Шаруев.

Другие пользователи соцсети, напротив, выступают на стороне «штрафующих».

«Удобно, и мусор выкинули, и водятлу намёк) Хотя валерьянка или пшено на крышу надёжнее», — пошутил Александр Морозов.

«все правильно сделали», — согласилась Жанна Каминская.

Такая ситуация в Хабаровске — далеко не первый случай. Как сообщало агентство, в январе этого года жители микрорайона Строитель решили напомнить водителю джипа о правилах парковки. Мужчина оставил свою иномарку на участке между шлагбаумом и контейнерами для мусора. Он не только перегородил жильцам въезд во двор, но и помешал коммунальщикам выгрузить ТБО. Поэтому хабаровчане огородили баками машину невежливого автолюбителя так, что он не смог никуда выехать.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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