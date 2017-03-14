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Posted 14 марта 2017, 17:30

Published 14 марта 2017, 17:30

Modified 14 декабря 2023, 16:09

Updated 14 декабря 2023, 16:09

Кургинян перепродал муниципальную землю более чем за 200 млн рублей

14 марта 2017, 17:30
Приобрел он ее благодаря "незаконной приватизации", против которой сам же и выступает

Известный российский «борец с олигархами» и основатель корпорации «Экспериментальный творческий центр» (КЭТЦ) Сергей Кургинян получил более 200 миллионов рублей за счет перепродажи муниципальной земли. Приобрел он ее благодаря «незаконной приватизации», против которой сам же и выступает.

Издание «Новые известия» напоминает, что Сергей Кургинян стал известен в 2012 году, когда на многотысячном митинге в Москве на Поклонной горе кричал, что приход к власти либералов обернется «оранжевой чумой» для России.

«Идиотские рассуждения о том, что Путин – зло, и его нужно сбросить, должны быть прекращены!», - заявлял с трибуны Кургинян.

Однако через пять лет Кургинян выступил с обличительной речью уже не против либералов, а против российских олигархов из первой десятки рейтинга Forbes. По словам Кургиняна, они с помощью «нечестной приватизации» получили «дорогостоящие куски общенародной собственности». «Вестник бури» 2 марта 2017 года опубликовал статью Кургиняна, где он пишет, что, сколько бы Владимир Путин ни награждал олигархов, народ к ним добротой не проникнется. При этом, по информации издания, самого Кургиняна спонсируют представители «первой волны» нефтяников, а значит, они и диктуют ему правила игры.

Примечательно, что в том же 2012 году, через девять дней после митинга на Поклонке, КЭТЦ, детище Кургиняна, получило возможность провести межевание своей территории, при том, что ранее этот участок находился в муниципальной собственности. Эксперты полагают, что без покровительства власти такая процедура была бы невозможна. Источнику известно, что в 2015 году годовой доход компании за счет продажи недвижимости увеличился с 45-49 до 266 миллионов рублей. Не это ли называется «нечестной приватизацией», против которой так яростно выступает Кургинян?

#Денис Объедкин#Желтые новости
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