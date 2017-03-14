Кургинян перепродал муниципальную землю более чем за 200 млн рублей

Однако через пять лет Кургинян выступил с обличительной речью уже не против либералов, а против российских олигархов из первой десятки рейтинга Forbes. По словам Кургиняна, они с помощью «нечестной приватизации» получили «дорогостоящие куски общенародной собственности». «Вестник бури» 2 марта 2017 года опубликовал статью Кургиняна, где он пишет, что, сколько бы Владимир Путин ни награждал олигархов, народ к ним добротой не проникнется. При этом, по информации издания, самого Кургиняна спонсируют представители «первой волны» нефтяников, а значит, они и диктуют ему правила игры.



Примечательно, что в том же 2012 году, через девять дней после митинга на Поклонке, КЭТЦ, детище Кургиняна, получило возможность провести межевание своей территории, при том, что ранее этот участок находился в муниципальной собственности. Эксперты полагают, что без покровительства власти такая процедура была бы невозможна. Источнику известно, что в 2015 году годовой доход компании за счет продажи недвижимости увеличился с 45-49 до 266 миллионов рублей. Не это ли называется «нечестной приватизацией», против которой так яростно выступает Кургинян?