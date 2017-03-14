На фестиваль во Владивосток приедут музыканты из многих стран

В апреле во Владивостоке пройдёт фестиваль «Дальневосточная весна». С 4 по 14 апреля на сцене Приморской краевой филармонии выступят музыканты из более чем 15 стран мира. В числе участников - Пекинский международный симфонический оркестр под управлением дирижёра, художественного руководителя и создателя коллектива, бывшей россиянки Марии Науэн. Пекинский симфонический оркестр объединил больше 60 музыкантов из самых разных стран мира: Италии, Испании, США, Бельгии, Норвегии, Канады, Кореи и даже Грузии. Во Владивостоке коллектив выступит впервые и, кроме известных произведений, обещает исполнить две мировые премьеры.