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Posted 14 марта 2017, 10:27

Published 14 марта 2017, 10:27

Modified 17 сентября 2022, 10:14

Updated 17 сентября 2022, 10:14

На фестиваль во Владивосток приедут музыканты из многих стран

14 марта 2017, 10:27
Сюжет
Фестивальное Приморье
"Дальневосточная весна" примет как новых, так и старых участников

26-й фестиваль «Дальневосточная весна» представит во Владивостоке как мировые премьеры, так и классические произведения. Специально ради этого крупного мероприятия в Приморье приедет Пекинский международный симфонический оркестр, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на организаторов.

В апреле во Владивостоке пройдёт фестиваль «Дальневосточная весна». С 4 по 14 апреля на сцене Приморской краевой филармонии выступят музыканты из более чем 15 стран мира. В числе участников - Пекинский международный симфонический оркестр под управлением дирижёра, художественного руководителя и создателя коллектива, бывшей россиянки Марии Науэн. Пекинский симфонический оркестр объединил больше 60 музыкантов из самых разных стран мира: Италии, Испании, США, Бельгии, Норвегии, Канады, Кореи и даже Грузии. Во Владивостоке коллектив выступит впервые и, кроме известных произведений, обещает исполнить две мировые премьеры.

Впервые в рамках ХХVI фестиваля определена тематика, посвящённая весне, морю и пробуждающейся природе. Она пройдёт через всю программу музыкального праздника. Кроме того, среди художников объявлен конкурс на лучшие картины о весенней природе и морских пейзажах. Жюри, образованное из творческого совета Приморской краевой картинной галереи, определит победителей в нескольких номинациях.

Откроет фестивальную программу Тихоокеанский симфонический оркестр под управлением южнокорейского дирижёра Но Тае-Чеола. 7 апреля гости фестиваля услышат Юрия Медяника и Emotion-orchestrа. Медяник представит баян и бандонеон. 9-го числа сцену предоставят начинающим музыкантам из учебных заведений края в сфере искусств. В гала-концерте «Юный виртуоз» примут участие победители общероссийских региональных и международных конкурсов.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Фестивальное Приморье
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