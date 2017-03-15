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Posted 15 марта 2017, 14:43

Published 15 марта 2017, 14:43

Modified 17 сентября 2022, 10:14

Updated 17 сентября 2022, 10:14

Умерла олимпийская чемпионка Елена Наймушина

15 марта 2017, 14:43
Ей было 52 года

Обладательница золотой медали московской Олимпиады 1980 года Елена Наймушина скончалась в возрасте 52 лет.

О смерти олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике сообщил 15 марта портал utro.ru. По информации пресс-службы Федерации спортивной гимнастики России, заслуженный мастер спорта СССР и чемпионка московской Олимпиады 1980 года Елена Наймушина умерла 14 марта.

За свою спортивную карьеру Елена Наймушина стала серебряным призером чемпионата мира в командном первенстве в 1979 году, в мировом первенстве в 1980 году и чемпионата СССР того же 1980 года.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Россия
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