Умерла олимпийская чемпионка Елена Наймушина

Posted 15 марта 2017, 14:43
Published 15 марта 2017, 14:43
Modified 17 сентября 2022, 10:14
Updated 17 сентября 2022, 10:14
Обладательница золотой медали московской Олимпиады 1980 года Елена Наймушина скончалась в возрасте 52 лет.
О смерти олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике сообщил 15 марта портал utro.ru. По информации пресс-службы Федерации спортивной гимнастики России, заслуженный мастер спорта СССР и чемпионка московской Олимпиады 1980 года Елена Наймушина умерла 14 марта.
За свою спортивную карьеру Елена Наймушина стала серебряным призером чемпионата мира в командном первенстве в 1979 году, в мировом первенстве в 1980 году и чемпионата СССР того же 1980 года.